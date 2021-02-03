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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 14:23 | Son Güncelleme:

Çin COVAX girişimiyle gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek

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Çin COVAX girişimiyle gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek
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Çin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yoluyla gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlamayı planladığını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ülkesinin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) gelişmekte olan ülkelerdeki Kovid-19 aşı açığının kapatılması yönündeki talebini karşılayacağını ve gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz Kovid-19 aşısı sağlayacağını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca "İmkan sahibi uluslararası toplumun harekete geçmesini, somut eylem yoluyla Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nı (COVAX) ve Dünya Sağlık Örgütünün çalışmasını desteklemesini, gelişmekte olan ülkelerin aşıları zamanında elde etmesine yardımda bulunmasını ve uluslararası toplumun yakın tarihte salgını yenmesine katkı sunmasını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çin, halihazırda gelişmekte olan ülkelere Kovid-19 aşılarından büyük miktarlarda gönderdi. DSÖ'nün Çin aşılarının acil kullanımını onaylamak için yürüttüğü değerlendirme süreci devam ediyor.

KOVİD-19 AŞILARI KÜRESEL ERİŞİM PROGRAMI (COVAX)

DSÖ, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) tarafından Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.

COVAX, Kovid-19 aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedefiyle kurulmuştu.

Şimdiye kadar 190 ülkenin üye olduğu COVAX'a ABD ve Rusya henüz katılmadı.

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