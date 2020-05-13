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Dünya
DHA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 15:08,Son Güncelleme:

Çin başa döndü! O şehirde Corona Virüs nedeniyle sınırlar kapatıldı

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Çin başa döndü! O şehirde Corona Virüs nedeniyle sınırlar kapatıldı
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınınIN ortaya çıktığı Çin'de ikinci dalga endişesi artıyor. Jilin bölgesinde yer alan, 4 milyondan fazla nüfusuyla Jilin şehri koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sınırlarını kapattırken, toplu taşımayı da askıya aldı.

Jilin yerel yönetiminden yapılan açıklamada; Jilin'deki tüm sinemalar, kapalı spor salonları, internet kafeler ve diğer kapalı alandaki eğlence mekanlarının derhal kapatılması ve eczanelerin tüm ateş ve antiviral ilaç satışlarını bildirmesi gerektiği belirtildi.

Yerel yönetim aynı zamanda, şehir sakinlerinin sadece, son 48 saat içinde Covid-19 için negatif test sonucu aldıklarını ve belirtilmemiş bir 'katı öz izolasyon' dönemi tamamladıklarını kanıtlayan bir rapor almaları durumunda şehirden ayrılmalarına izin verildiğini söyledi. Jilin ve Shulan şehri Çin’in, Rusya ve Kuzey Kore ile sınırları olan Jilin bölgesinde bulunuyor.

Çin başa döndü O şehirde Corona Virüs nedeniyle sınırlar kapatıldı

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