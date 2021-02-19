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Dünya
Haber Giriş: 19.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çin aşısı mutasyonlara karşı etkili

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Çin aşısı mutasyonlara karşı etkili
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Brezilya, Çin’in Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısının virüsün İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan varyantlarına karşı etkili olduğunu açıkladı.

CoronaVac’ın Brezilya’daki testlerini yürüten ve aşıyı Brezilya Sağlık Bakanlığına tedarik eden Butantan biyomedikal merkezi başkanı Dimas Covas, “Bu aşıyı İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı test ettik ve iyi sonuçlar aldık” açıklaması yaptı. Aşının bu varyantlara karşı ne kadar etkili olduğunu tam olarak detaylandırmayan Covas, “Yakında net sonuçları öğreneceğiz. Güzel sonuçlar elde edeceğimiz konusunda iyimseriz” dedi.

Bu arada Brezilya, aşının sürü bağışıklığına olan etkisinin net bir şekilde ortaya konabilmesi için Sao Paolo eyaletinde bulunan Serrana kasabasının yetişkin nüfusunu aşılama kararı aldı. Çalışma kapsamında, yetişkin nüfusu yaklaşık 50 bin olan kasabada hamileler ve hastalığı geçirenler haricindeki 30 bin yetişkine iki ay içerisinde aşının iki dozunun da uygulanması öngörülüyor.

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