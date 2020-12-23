Çin aşısı başarılı

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, deneye katılan gönüllülerle yaptığı görüşmeye dayandırdığı haberine göre, Çin’in geliştirdiği CoronaVac’ın 3. faz deneyleri, aşı adayının COVID-19’a karşı etkili olduğunu ortaya koydu. Haberde CoronaVac’ın son deney sonuçlarının, bilim insanları tarafından bir aşı adayının bağışıklık kazandırabilmesi için alt sınır olarak değerlendirdiği yüzde 50 eşiğini geçtiği belirtildi. Türkiye, Çin aşısı CoronaVac’tan 50 milyon doz sipariş etmişti.

NET BİR VERİ PAYLAŞILMADI

WSJ’deki haberde aşının nihai başarı oranı konusunda net bir veri paylaşılmazken, denemeleri yakından izleyen Brezilyalı bilim insanlarının görüşlerine yer verildi. Buna göre Brezilya’daki beklenti, CoronaVac’ın yüzde 95 etkili olduğu açıklanan diğer aşılarla kıyaslanabilir bir başarı oranına sahip olacağı yönünde. Sinovac’ın COVID-19 aşı deneylerinde ve Brezilya’daki üretiminde işbirliği yaptığı Butantan Enstitüsü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “1. ve 2. faz deneylerinin mükemmel sonuçlarının ardından, CoronaVac’ın 3. faz deneyleri tamamlandı” ifadesini kullandı.

RESMİ SONUÇ BUGÜN

Enstitü, aşının onaylanması için sonuçların Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumuna gönderileceğini belirtti. Böylece Brezilya, CoronaVac’ın klinik testlerini tamamlayan ilk ülke oldu. Butantan Enstitüsü direktörü Dimas Covas’a göre nihai sonuçlar bugün Brezilya ve Çin’deki ilaç düzenleyicilere teslim edilecek. Covas, aşının Brezilya’dan önce Çin’de onaylanmasının mümkün olduğunu da ilave etti. Resmi sonucun da bugün açıklanması bekleniyor.

13 BİN KİŞİDE DENENDİ

Brezilya’da 13 bin gönüllü üzerinde yapılan aşı deneyleri, beklenmedik bir yan etki nedeniyle 10 Kasım’da durdurulmuş ve 12 Kasım’da yeniden başlatılmıştı. Sao Paulo eyaleti, başarılı olması durumunda 46 milyon dozluk aşı almanın yanı sıra Çinli ilaç şirketiyle aşının üretimi için gerekli teknolojinin aktarılması konusunda anlaşmıştı. CoronaVac’ın klinik deneyleri Brezilya’nın yanı sıra Türkiye ve Endonezya’da da yapılıyor.

VUHAN: ARAŞTIRMAK İSTEYENE KAPIMIZ AÇIK

Koronavirüs salgınının başladığı Çin’in Vuhan kentinde bulunan ve virüsün sızdığı yönünde iddiaların hedefi olan Vuhan Viroloji Enstitüsü uzmanlarından Prof. Dr. Shi Zhengli, virüsün kendi tesislerinden sızıp sızmadığını araştırmak isteyenlere kapılarının açık olduğunu söyledi. Shi’nin açıklaması, Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin Vuhan’da soruşturma yürütme kararı almasının ardından geldi. Prof. Shi, daha önce yaptığı açıklamalarda söz konusu iddiaları sert bir şekilde reddetmişti.