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Çin ABD'ye meydan okudu: Savaş istiyorsa sonuna kadar savaşmaya hazırız

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#Çin#Donald Trump#ABD
Çin ABDye meydan okudu: Savaş istiyorsa sonuna kadar savaşmaya hazırız
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 16:01

Çin'in Washington Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltmesine tepki göstererk "ABD'nin savaş istiyorsa, ister gümrük, ister ticaret, ister başka bir savaş, sonuna kadar savaşmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye fentanil akışını önlemede başarısız olduğu gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergilerinin oranını yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarma kararına Çin'in Washington Büyükelçiliğinden tepki geldi.

Büyükelçiliğin sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian'ın konuya ilişkin açıklamasına yer verilerek, "ABD gerçekten fentanil sorununu çözmek istiyorsa o zaman yapması gereken en doğru şey, eşit davranarak Çin'le istişare etmeli. ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük savaşı, ister ticaret savaşı, isterse başka bir savaş olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP'IN VERGİ KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu uygulama, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti. Trump 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada ise Çin'e yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getireceğini ifade etmişti. Trump, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD'ye gelen fentanil akışını önlemede başarısız olduğu gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu.

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#Çin#Donald Trump#ABD

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