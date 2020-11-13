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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 13:10 | Son Güncelleme:

Çin ABD'de başkan seçilen Biden'ı tebrik etti

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Çin ABD'de başkan seçilen Biden'ı tebrik etti
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Çin, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ı tebrik etti.

Çin, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Joe Bidentebrik etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yaptığı açıklamada, "Amerikan halkının tercihine saygı duyuyoruz. Bay Biden'ı ve (başkan yardımcılığı için yarışan ortağı) Bayan (Kamala) Harris'i kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Vang, tebrik açıklamasının neden geç yapıldığına ilişkin yorumda bulunmazken, "sonucun, ABD yasaları ve usullerine göre tasdik edileceğini" kaydetti.

Çin ve Rusya, başkan seçilen Biden'ı geçen hafta tebrik etmekten kaçınmıştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre, 279 delegeye ulaşarak seçimleri kazanan Biden'ın 20 Ocak 2021'de göreve başlaması öngörülüyor.

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