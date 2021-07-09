Cilvegözü’nde kapanma sinyali

Esad rejimi kontrolü dışındaki tek insani yardım yolu olan Cilvegözü’nün yasal statüsü 10 Temmuz’da sona eriyor. Başta Suriye muhalefeti olmak üzere Batılı ülkeler ve Türkiye, Cilvegözü sınır kapısının 10 Temmuz’dan sonra da açık kalmasını istiyor. Ancak Rusya ile Esad rejimi, insani yardımların bundan böyle Şam üzerinden kuzeye ulaştırılması gerektiğini savunuyor.

BMGK’DA RUSYA İTİRAZ EDİYOR

2014 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla Türkiye sınırında iki, Irak sınırında bir ve Ürdün sınırında bir olmak üzere toplam 4 noktadan gerçekleşen yardımlar, günümüzde sadece Cilvegözü sınır kapısından sağlanıyor. İşte bu geçidin açık kalışını uzatacak BMGK oylaması 11 Temmuz’da yapılacak.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Rusya, Türkiye ve İran üçlüsünün düzenlediği 16’ncı Suriye Görüşmeleri’nde de Cilvegözü meselesi gündeme geldi. Astana’da Suriye muhalefetini temsil eden Ahmad Toame, Suriye’de yaşanan insani dramın dünya meselesi haline geldiğini söyleyerek, gelecek BMGK oturumunda Rusya’ya veto hakkını kullanmaması çağrısında bulundu.

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