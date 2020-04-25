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Çılgınca deneyler virüsü ölümcül yaptı
Dünyaca ünlü Rus mikrobiyolog Petr Chumakov, Çin’in Vuhan kentindeki viroloji laboratuvarda bilim insanlarının yıllardır koronavirüs üzerine çalışmalar yürüttüğünü ve COVID-19’un bu çalışmalar esnasında ortaya çıktığını söyledi.
Chumakov’a göre, Çinli bilim insanlarının amacı ölümcül bir virüs yaratarak insanlara yaymak değildi. Rus uzman, koronavirüsün yapılan ‘çılgınca’ deneylerin neticesinden insandan insana bulaşan bir virüs haline geldiğini öne sürdü.
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