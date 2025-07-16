Çılgın partiye ceza geliyor… Harika çocuk başına bela açtı

Haberin Devamı

Barcelona’nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal, geçtiğimiz gün 18. yaşını kutladı. Ancak ‘mafya’ temalı doğum günü genç oyuncunun başına bela açtı. Sır gibi saklanan ve gizlilik üzerine düzenlenen geceye Gavi ve Balde gibi pek çok takım arkadaşı ve tanınmış isim katılırken, organizasyonda akondroplazi (cücelik) ve diğer iskelet displazisi hastalıklarına sahip kişilerin yalnızca eğlence amaçlı kullanıldığı iddiası büyük yankı uyandırdı. Yaşananlar Yamal’ı soruşturma ve para cezasıyla karşı karşıya bıraktı.

SERT ŞEKİLDE KINANDI

Akondroplazi ve Diğer İskelet Displazileri Derneği (ADEE), olayı hem yasal hem de etik açıdan sert biçimde kınarken soruşturma için harekete geçti. ADEE Başkanı Carolina Puente, Lamine Yamal’ın doğum günü partisinde, akondroplazi ve benzeri hastalıkları olan kişilerin “sadece gösteri amaçlı ve dikkat çekmek için” kullanıldığını belirtti. İspanyol yasalarına göre, engelli bireylerle alay etmeyi veya onları aşağılamayı amaçlayan gösteriler yasak. Yasanın ihlal edilmesi durumunda 600 bin ile 1 milyon Euro arasında para cezası veriliyor.

Haberin Devamı

Geceye katılan ve ismini vermeyen pek çok kişi herkesin çok eğlendiğini ve asla bir aşağılama durumunun söz konusu olmadığını belirtirken, olayın çok abartıldığını iddia ediyor.