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ABD'nin kabus senaryosu gerçek oluyor! Biden anında ekip gönderdi ama...

#ABD#Çin#Askeri Üs
ABDnin kabus senaryosu gerçek oluyor Biden anında ekip gönderdi ama...

ABD, Çin'in Doğu Sahili'ne tehdit olarak Atlantik Okyanusu'nda bir savaş üssü inşa etme planı olduğunu iddia ederek alarma geçti. Biden yönetimi Ekvator Ginesi'ne acil bir ekip gönderip ülke başkanını ikna etmeye çalışsa da bölgedeki denklemler düşünülenden daha karışık görünüyor.

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ABD istihbarat yetkilileri, Çin'in Bata şehrinde askeri bir liman inşa etmek için Ekvator Ginesi ile görüşmeler yaptığını iddia etti.

İKİNCİ BİR ÜS HAZIRLIĞI ABD'Yİ RAHATSIZ ETTİ

Çin'in şu anda yalnızca Afrika'nın doğu kıyısındaki Cibuti'de, 2017'de açılan bir denizaşırı askeri üssü var. Pekin'in Atlantik ve ABD'ye bakan ikinci bir üs ekleme olasılığı Washington'u derinden rahatsız etti.

ABDnin kabus senaryosu gerçek oluyor Biden anında ekip gönderdi ama...

Çin, Bata limanını askeri üsse dönüştürecek olursa, Pekin, ABD Doğu Sahili'nin bulunduğu sularda savaş gemilerini ve diğer donanma ekipmanlarını onarıp yeniden silahlandırabilecek.
ABDnin kabus senaryosu gerçek oluyor Biden anında ekip gönderdi ama...

‘KABUS SENARYOSU’ DEMİŞLERDİ

ABD Afrika Komutanlığı komutanı General Stephen Townsend, Senato önünde Çin'den gelen en önemli tehdidin Afrika'nın Atlantik kıyısındaki askeri açıdan yararlı bir deniz tesisi olacağını ifade etti.

Yetkililer daha önce, iki ülke arasındaki gerilimler arasında Atlantik sularında yapılacak Çin askeri üssü olasılığını bir kabus senaryosu olarak tartışmıştı.

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BİDEN ANINDA DÜĞMEYE BASTI

Joe Biden, Ulusal Güvenlik Danışmanı yardımcısı Jonathan Finer başkanlığındaki ekibi Ekvator Ginesi'ne gönderdi ve ülke başkanını Çin konusunda ikna etmeye çalıştı ancak bölgedeki durum ABD'nin beklediğinden daha karmaşık duruyor...

ABDnin kabus senaryosu gerçek oluyor Biden anında ekip gönderdi ama...

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı yardımcısı Jonathan Finer ve Ekvator Ginesi cumhurbaşkanının oğlu Teodoro Nguema Obiang Mangue

EKVATOR GİNESİ HER İKİ ÜLKEYE DE KUR YAPIYOR
Ekvator Ginesi’nin 79 yaşındaki Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ve oğlu 53 yaşındaki Teodoro Nguema Obiang Mangue, hem ABD’ye hem de Çin'e kur yapıyor. Çin, ülkenin polisinin eğitilmesine ve silahlanmasına yardım ediyor, ancak Ekvator Ginesi, önemli petrol rezervlerine erişmek için ABD teknolojisine güveniyor.
ABDnin kabus senaryosu gerçek oluyor Biden anında ekip gönderdi ama...

Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiangve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping

HER İKİ ÜLKEYE DE GÖZ KIRPTI

Rejimin dünya çapındaki uluslararası yüzü olan 53 yaşındaki başkan yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue, Instagram hesabında Finer ile görüştüğünü gösteren ve ziyareti için teşekkür eden bir video yayınladı. Bir hafta sonra ise, bir Çin heyetiyle buluştuğu ve ülkesine verdikleri destek için onlara teşekkür ettiği fotoğrafları tweetledi.

Mangue, bu ayın sonunda Ekvator Ginesi'nden üst düzey bir heyetin Çin-Afrika forumuna katılmak için Senegal'e gideceğini doğruladı. Toplantı muhtemelen Washington'da son derece yakından izlenecek.

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PENTAGON UYARDI

Çin hükümetinin verilerine göre, Çin devletine ait şirketler son yirmi yılda Afrika çevresinde 100 ticari liman inşa etti. Pentagon bu yıl Kongre'ye sunduğu bir raporda, Çin'in muhtemelen Kenya, Seyşeller, Tanzanya'ya askeri üs kurmayı düşündüğünü belirtti.

ABDnin kabus senaryosu gerçek oluyor Biden anında ekip gönderdi ama...

Çin'in Cibuti'deki denizaşırı askeri üssünden bir kare

ÇİN'İN MODELİ ÇOK ÇOK FARKLI

Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde araştırma görevlisi olan Paul Nantulya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Çin sadece ABD gibi bir askeri üs inşa etmiyor" dedi ve ekledi, “Çin modeli çok, çok farklı. Sivil ve güvenlik unsurlarını birleştiriyor.” Ifadelerini kullandı.

 

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#ABD#Çin#Askeri Üs

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