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Dünya
DHA
Haber Giriş: 19.02.2020 - 13:13,Son Güncelleme:/

Çığ altında kalan kadın kayakçıları böyle kurtardılar

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Çığ altında kalan kadın kayakçıları böyle kurtardılar

İsviçre’de çığ altında kalan iki kadın kayakçının imdadına snowboardcular yetişti. Kadınlardan birinin kurtarılma anı ise bir snowboardcunun kaskındaki kamera tarafından kaydedildi. 

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  • Çığ altında kalan kadın kayakçıları böyle kurtardılar
  • Çığ altında kalan kadın kayakçıları böyle kurtardılar
  • Çığ altında kalan kadın kayakçıları böyle kurtardılar
  • Çığ altında kalan kadın kayakçıları böyle kurtardılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay İsviçre'nin güneybatısındaki Valais kantonunda bulunan Verbier bölgesinde meydana geldi. Bölgede arkadaşları ile beraber kayak yapan Victor Liebenguth isimli snowboardcu, kaydığı bölgenin altında çığ meydana geldiğini; iki kişinin de kar altında kaldığını gördü. Arkadaşları ile hızla kadınların yanan giden Liebenguth, kadınları bulunduğu yerden kurtardı.

Kadınlar bölgeye çağrılan helikopter ile hastaneye kaldırıldı. Kadınlardan birinin karın altından çıkarıldığı anları Liebenguth’un kaskındaki kamera kaydetti

 

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