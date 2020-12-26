Çiftliği kelepir fiyata satıldı

Los Olivos kentinde 1100 hektarlık arazi üzerine kurulu malikâne, Jackson’ın eski arkadaşı milyarder Ron Burkle tarafından satın alındı. 2009 yılında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı, 1987 yılında araziyi satın almış “Neverland” adıyla içerisinde hayvanat bahçesi ve lunaparkın bulunduğu bir çiftlik evine dönüştürmüştü. Jackson’a yönelik cinsel istismar suçlamalarında, şarkıcının çiftliği çocukları kandırmak için kullandığı ileri sürülmüştü. Havuzu, sinema salonu ve dans stüdyosu bulunan malikâne, 2016’da 100 milyon dolara satışa çıkarılmıştı.