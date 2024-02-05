Çiftçi isyanı komşuya sıçradı

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Son dönemde Avrupa’nın birçok kentinde gerçekleşen çiftçi protestoları, Yunanistan’a da sıçradı. Selanik Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen tarım fuarı alanı önünde toplanan Yunan çiftçiler, traktörleriyle yolu kapatırken, mahsullerini yere döktü. Yaklaşık 3 saat süren gösterilere arıcılar, besiciler ve balıkçılar da destek verirken, çiftçiler hükümetten üretimde kullanılan elektrik, mazot ve diğer girdi fiyatlarının düşürülmesini talep etti. Avrupa Birliği çiftçileri bir

süredir, Birlik’in tarım reformu politikalarını, yükselen maliyetleri protesto ediyor. Çiftçiler Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa, Belçika gibi birçok ülkede büyük protesto gösterileri düzenledi.