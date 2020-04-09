Cibuti'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

Cibuti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ana kadar 140 vakanın görüldüğü ülkede, 28 kişinin de tedavi görerek iyileştiği belirtildi.

Bakanlıktan, ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığı ifade edildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, kıtada 52 ülkede 11 bine yakın Kovid-19 vakası görülürken, 536 kişi hayatını kaybetti.