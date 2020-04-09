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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 18:41,Son Güncelleme:/

Cibuti'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

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Cibuti'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm
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Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm vakası gerçekleşti.

Cibuti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ana kadar 140 vakanın görüldüğü ülkede, 28 kişinin de tedavi görerek iyileştiği belirtildi.

Bakanlıktan, ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığı ifade edildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, kıtada 52 ülkede 11 bine yakın Kovid-19 vakası görülürken, 536 kişi hayatını kaybetti.

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