Cibuti'de kaçakçÄ±lar göçmenleri denize attÄ±: En az 20 ölü!
UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (IOM), Cibuti'de insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ± tarafÄ±ndan denize atÄ±lan 80 gÃ¶Ã§menden en az 20'sininÂ hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi.Â
IOM DoÄŸu Afrika ve Afrika Boynuzu BÃ¶lge DirektÃ¶rÃ¼ Muhammed Abdiker, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Yemen'e giden bir kaÃ§akÃ§Ä± teknesindenÂ atÄ±lan 80 gÃ¶Ã§menden en az 20'sinin Cibuti'nin ObockÂ sahilinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti.Â
Binlerce genÃ§ AfrikalÄ±nÄ±n KÃ¶rfez Ã¼lkelerine ulaÅŸmak iÃ§in Yemen'e geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Abdiker, bunun son 6 ayda yaÅŸanan 3'Ã¼ncÃ¼ benzer trajedi olduÄŸunu ve ÅŸimdiye dekÂ 70'den fazla kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi.
GÃ¼venlik gÃ¶revlilerinden korkan insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ± zaman zaman kaÃ§mak iÃ§in teknedeki gÃ¶Ã§menleri denize atÄ±yor.
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