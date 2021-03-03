IOM DoÄŸu Afrika ve Afrika Boynuzu BÃ¶lge DirektÃ¶rÃ¼ Muhammed Abdiker, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Yemen'e giden bir kaÃ§akÃ§Ä± teknesindenÂ atÄ±lan 80 gÃ¶Ã§menden en az 20'sinin Cibuti'nin ObockÂ sahilinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti.Â

Binlerce genÃ§ AfrikalÄ±nÄ±n KÃ¶rfez Ã¼lkelerine ulaÅŸmak iÃ§in Yemen'e geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Abdiker, bunun son 6 ayda yaÅŸanan 3'Ã¼ncÃ¼ benzer trajedi olduÄŸunu ve ÅŸimdiye dekÂ 70'den fazla kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi.

GÃ¼venlik gÃ¶revlilerinden korkan insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ± zaman zaman kaÃ§mak iÃ§in teknedeki gÃ¶Ã§menleri denize atÄ±yor.

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