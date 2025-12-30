CIA'in Venezuela topraklarını vurduğu ortaya çıktı: Karayipler'de gerilimi tırmandıracak saldırı

Haberin Devamı

CIA'in bu ayın başlarında Venezuela kıyılarındaki bir liman tesisini insansız hava aracıyla (İHA) vurduğu bildirildi. Kaynaklar, bu operasyonun ABD'nin Venezuela toprakları içindeki bir hedefe yönelik ilk saldırısı olduğunu kaydetti.

Hedef alınan tesisin, ülkenin kıyı bölgesinde bulunduğu bildirildi. ABD hükümeti, Tren de Aragua adlı çetenin bu tesisi uyuşturucu depolamak ve gemilere yüklemek için kullandığına inanıyor. Saldırı sırasında tesiste kimse olmadığı için can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

CNN International'ın haberine göre, ABD yönetiminden iki ayrı kaynak, ABD Özel Harekat Kuvvetleri'nin operasyona istihbarat desteği sağladığını öne sürdü. ABD Özel Harekat Komutanlığı Sözcüsü Albay Allie Weiskopf ise bu iddiayı kesin bir dille yalanladı. Weiskopf, "Özel Harekat Kuvvetleri'nin bu operasyona istihbarat desteği de dahil olmak üzere herhangi bir katkı sunmadığını" belirtti.

TRUMP İPUCU VERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, geçen hafta katıldığı bir röportajda saldırıya değinmişti. Trump, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ABD'nin "gemilerin uyuşturucuyla yüklendiği liman bölgesine" taarruz ettiğini dile getirmiş ancak detay vermekten kaçınmıştı. Trump'ın bahsettiği liman bölgesinin Venezuela ana karasında yer aldığı bilinmiyordu.

Olay, ABD ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasındaki gerilimi yükselten bir gelişme olarak kayda geçti. ABD yönetimi, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle 30'dan fazla tekneyi imha ettiğini duyurdu. Trump ayrıca, Venezuela'ya yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle petrol tankerlerine abluka uygulanması talimatı vermişti.

CIA sözcüleri konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmaktan kaçındı. Beyaz Saray, ABD Özel Harekat Komutanlığı ve Venezuela Dışişleri Bakanlığı'na yöneltilen sorular ise yanıtsız kaldı.

OPERASYONUN ETKİLERİ

ABD yönetiminden bir kaynak, CIA'in tesis ve tekneleri tahrip eden saldırıyı başarı olarak gördüğünü vurguladı. ABD'li yetkili, hedefin uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan birçok noktadan sadece biri olması nedeniyle operasyonun büyük oranda sembolik kaldığını ifade etti. Venezuela yönetiminin saldırıya dair bir "kaygı duymadığı" iddia edildi.

Trump yönetimi, CIA'in Venezuela dahil Latin Amerika'daki operasyon yetkilerini genişletti. Öte yandan, ABD ordusunun ise yasal yetkisinin sadece uluslararası sularda şüpheli kaçakçılara karşı operasyon düzenlemekle sınırlı olduğu belirtildi. Beyaz Saray, Venezuela'ya yönelik operasyonların gerekçesi olarak uyuşturucuyla mücadeleyi gösteriyor.

SALDIRILARIN AMACI MADURO'YU PES ETTİRMEK

Vanity Fair dergisine mülakat veren Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles, tekne saldırılarının Maduro'yu "pes ettirmek" için yapıldığını dile getirdi. Venezuela lideri ise iktidardan ayrılmayacağını belirterek, ABD'yi ülkesinin petrol zenginliğini çalmaya çalışmakla suçladı.

Venezuela, saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, ABD'li yetkililer operasyonun iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olacağına inanıyor. Venezuela'nın ana karasını hedef alan saldırının devamının gelebileceği düşüncesiyle önlem almaya çalışacağı tahmin ediliyor.

VENEZUELA TEKNELERİNE SALDIRILAR

ABD'li yetkililer, Karayipler ve Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılarını hedef alacaklarını açıkladı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu ayın başında katıldığı bir forumda sert ifadeler kullanarak, "Bu uyuşturucu teröristleri, yarıküremizin El Kaidesi'dir" demişti.

Hegseth, uyuşturucu kaçakçılarının El Kaide ile aynı yöntemlerle avlandığını sözlerine eklemişti. Yetkililer, küresel terörle mücadelede kullanılan taktiklerin uyuşturucu kaçakçılarına karşı da uygulanacağını bildirmişti. ABD basını, ismi açıklanmayan üst düzey yetkili kaynaklara dayandırdığı haberlerinde, CIA'in "uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında" merkezi bir rol üstlendiğini ifade etti.