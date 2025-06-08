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CIA’in ‘Ay’ deneyi yeniden gündemde: Gizli bir görev için çağrılmıştı! ‘İki tanesi bana doğru işaret etti, kraterleri kazıyorlardı’

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#Uzay#Ay#Ingo Swann
CIA’in ‘Ay’ deneyi yeniden gündemde: Gizli bir görev için çağrılmıştı ‘İki tanesi bana doğru işaret etti, kraterleri kazıyorlardı’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2025 08:48

Ay’a insanlı görevlerin yeniden planlandığı bugünlerde, CIA’in yıllar önce yürüttüğü gizli bir deney tekrar tartışılıyor. 1975’te, gizli bir tesiste gerçekleştirilen çalışmada, Ay’ın karanlık yüzünde dev yapılar ve bilinmeyen varlıklar olduğu öne sürüldü. Deneyi izleyen yetkililerin yıllarca konuşmama emri verdiği olay, şimdi çok daha farklı bir anlam taşıyor.

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ABD’nin yeniden Ay’a insan göndermeye hazırlandığı ve tartışmaların devam ettiği bugünlerde, CIA’in yıllar önce gerçekleştirdiği gizli bir deney, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

25 yıl önce açıklanan ve dönemin medya gündeminde kısa süre yer alan bir iddia, yeniden tartışılmaya başlandı: CIA’in 1970’li yıllarda gerçekleştirdiği ‘uzaktan görüntüleme’ (remote viewing) deneylerinden birinde, bir uzaylı üssüne ait olduğu öne sürülen yapılar Ay’ın karanlık yüzünde keşfedilmişti.

1975 YILINDA CIA TARAFINDAN GİZLİ BİR GÖREV İÇİN ÇAĞRILDI

1970’li ve 1980’li yıllarda CIA tarafından yürütülen bu psişik araştırmalar kapsamında, bazı bireylerin zihin yoluyla uzak mesafelerdeki nesneleri, kişileri veya olayları görebildikleri öne sürülmüştü. Bu çalışmaların en dikkat çekici isimlerinden biri ise Ingo Swann’dı.

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Swann’ın deneyimi ilk kez 1998 yılında yayımlanan Penetration: The Question of Extraterrestrial and Human Telepathy (Sızma: Dünya Dışı ve İnsan Telepatisi Meselesi) adlı kitabında detaylı biçimde kamuoyuyla paylaşılmıştı.

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Swann’ın anlattığına göre, 1975 yılında CIA tarafından gizli bir görev için çağrıldı. Washington DC’de kendisiyle iletişime geçen bir yetkili, ‘Bay Axelrod’ takma adını kullandı. Swann’a, sessiz kalması şartıyla gizli bir yeraltı üssüne götürüldü ve burada kendisinden Ay’ın karanlık yüzünü uzaktan görüntülemesi istendi.

CIA’in ‘Ay’ deneyi yeniden gündemde: Gizli bir görev için çağrılmıştı ‘İki tanesi bana doğru işaret etti, kraterleri kazıyorlardı’


AY’IN GÖRÜNMEYEN YÜZÜNE ODAKLANDIĞINDA RAHATSIZ EDİCİ GÖRÜNTÜLERLE KARŞILAŞTI

Swann, zihinsel olarak Ay’ın görünmeyen yüzüne odaklandığında, beklenmedik ve rahatsız edici görüntülerle karşılaştı. Gördüğü şeylerin sadece hayal gücünün ürünü olmadığını düşündürecek kadar net olduğunu belirten Swann, Ay yüzeyinde dev kuleler, makineler, çeşitli renklerde ışıklar yayan yapılar, köprüler ve kubbeler gördüğünü ifade etti.

Bu yapıların bazıları New York’taki Birleşmiş Milletler binası büyüklüğündeydi. Yapıların çevresinde, kıyafet giymeyen ve insan formuna çok benzeyen varlıklar çalışıyordu. Swann’ın iddiasına göre bu varlıklar bir tür madencilik faaliyeti yürütüyor, kraterleri kazıyorlardı.

CIA’in ‘Ay’ deneyi yeniden gündemde: Gizli bir görev için çağrılmıştı ‘İki tanesi bana doğru işaret etti, kraterleri kazıyorlardı’

Ingo Swann, Soğuk Savaş döneminde uzak mesafeleri zihinsel olarak gözlemlemek amacıyla geliştirilen gizli CIA programı 'Project Stargate'in önde gelen isimlerinden biriydi. Aynı zamanda  parapsikolog olarak da bilinen Swann, 31 Ocak 2013’te New York'ta hayatını kaybetti.

‘İKİ TANESİ BANA DOĞRU İŞARET ETTİ’

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Swann’ın en çok şaşırdığı an ise iki uzaylının onu fark etmesi oldu. “İki tanesi bana doğru işaret etti. Bunu nasıl yapabildiler? Eğer onlar da bir tür yüksek psişik algıya sahip değillerse?” diyerek olayı anlattı.

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Bu gelişme üzerine Axelrod, seansı sonlandırdı ve Swann’a bu gördüklerini en az 10 yıl boyunca kimseye anlatmamasını emretti. Swann, kitabında bu yaşadıklarının, Stargate Projesi kapsamındaki resmi görevlerinden bağımsız olduğunu, yani daha gizli bir yapılanma tarafından yürütülen özel bir çalışmanın parçası olduğunu da açıkça belirtti.

Stargate Projesi, CIA’in 1995 yılına kadar sürdürdüğü ve psişik yeteneklerin istihbarat amacıyla kullanılmasını araştırdığı bir programdı.

CIA’in ‘Ay’ deneyi yeniden gündemde: Gizli bir görev için çağrılmıştı ‘İki tanesi bana doğru işaret etti, kraterleri kazıyorlardı’


‘NEDEN AY’A BİR DAHA GİTMEDİK?’

Swann, uzaktan görüntüleme seansı sonrasında yetkililere bazı kritik sorular yöneltti. En dikkat çekici sorusu, NASA’nın neden 1972’den bu yana Ay’a yeniden insan göndermediğiyle ilgiliydi.

Swann, bu sorusuna net bir yanıt alamadığını belirtti. Ancak Bay Axelrod’un verdiği üstü kapalı yanıt, dikkat çekiciydi: “Bir şekilde sana oradan uzak durmanı söylediler. Onlar (uzaylılar) pek dost canlısı değiller, değil mi?”

Swann, Axelrod’un bu sözlerinin ardından biraz daha açıklama istediğini fakat aldığı cevabın belirsizliğini koruduğunu ifade etti. Bu ifade, yetkililerin Ay’da gerçekten bir tehdit olduğunu düşündüklerini, ancak kamuya açıklanamayacak daha karmaşık bir durumu gizlediklerini ima eder gibiydi.

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AY’DAKİ GERÇEK NE?

Swann’ın kitabındaki anlatımlar bugüne kadar hiçbir resmi otorite tarafından doğrulanmadı. ABD, Rusya, Çin, Japonya ve Hindistan gibi ülkelerin Ay’a yönelik gerçekleştirdiği keşif görevlerinde, uzaylılara ait yapılar veya yaşam formlarına dair somut bir kanıt bulunamadı.

Ancak kamuoyunun uzaya olan ilgisinin arttığı ve dünya dışı yaşam olasılıklarının daha fazla tartışıldığı günümüzde, Swann’ın iddiaları yeniden gündeme taşınıyor.

CIA’in ‘Ay’ deneyi yeniden gündemde: Gizli bir görev için çağrılmıştı ‘İki tanesi bana doğru işaret etti, kraterleri kazıyorlardı’


Trump yönetiminin 1 Mayıs’ta uzay programına yönelik açıkladığı bütçe değişiklikleri kapsamında, Uluslararası Uzay İstasyonu ve Mars Örnek Getirme görevi gibi projelere ayrılan 6 milyar dolarlık kaynak azaltıldı.

Buna karşın insanlı uzay görevlerine 1 milyar dolar ek kaynak aktarılacak. Bu değişiklik, NASA’nın Ay’a insanlı görevler için hız kazanmasını ve Çin gibi rakip ülkelerin önüne geçmesini hedefliyor.

Ayrıca ABD Kongresi, dünya dışı yaşamın varlığına ilişkin düzenli olarak kamuoyu duruşmaları düzenlemeye devam ediyor. Ay’da, Mars’ta veya Dünya dışında başka bir yerde yaşam olup olmadığı sorusu, sadece bilimsel değil, artık siyasi ve güvenlik ekseninde de yanıt aranan bir konu haline gelmiş durumda.

TRUMP VE MUSK TARTIŞMASI DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR!

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla CEO'su Elon Musk arasında vergi tasarısı ile başlayan tartışma son günlerde adeta kavgaya dönüşmüş durumda... İki taraf da birbirlerine ağır suçlamalar yöneltmesi sonucu düşen hisseler ile Tesla'nın bir günde 150 milyar doları buharlaştı.

Karşılıklı tehditler ile Musk'In sahibi olduğu uzay taşımacılık şirketi SpaceX ile ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA arasında yürütülen Ay'a ve Mars'a yolculuk gibi uzay projelerinin geleceği de şimdilik merak konusu... 

Bunun yanında NASA, yeniden başlatılan ay projesi ile işbirliği içerisinde. Önümüzdeki yıllarda NASA Artemis 3 projesi ile Ay'a 1972'den bu yana ilk defa astronot indirmeyi planlarken SpaceX'in Starship uzay aracı bu projenin önemli bir parçası.

Ay'ın Güney Kutbu'na indirilecek astronotları taşıyan kapsülün naklinde Starship uzay aracının kullanılması planlanıyor. Ay projesinden sonra NASA'nın olası bir Mars gezegeni görevinde de Starship uzay aracının önemli bir yer edeceği düşünülüyordu. SpaceX ve NASA arasında bu görevlerin de yer aldığı projeler için milyarlarca dolarlık kontrat imzalanmıştı.

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Daily Mail'in 'Secret CIA program claimed to have found alien civilization on dark side of the moon: 'They look like us' başlıklı haberinden faydalanılmıştır.

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#Uzay#Ay#Ingo Swann

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