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CIA'de milyon dolarlık skandal! ABD'yi sarsan itiraf

Güncelleme Tarihi:

#ABD#CIA#Casusluk
CIAde milyon dolarlık skandal ABDyi sarsan itiraf
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 15:47

ABD'de eski bir üst düzey ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) yetkilisi, "sahte gizli programlar" düzenleyerek devletten 195 milyon dolardan fazla para aldığına ilişkin dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti.

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ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'ndan (CIA) ayrılmadan önce CIA'in casusluk operasyonlarında kullanılan teknolojileri geliştiren Bilim ve Teknoloji Direktörlüğünde üst düzey yönetici olarak görev yapan David Rush'a ilişkin duruşma, ABD'nin Virginia eyaletindeki federal mahkemede görüldü.

Washington Post gazetesinin haberine göre, mahkemeye sunulan belgelerde Rush, CIA bünyesinde "sahte gizli programlar" oluşturarak Kasım 2025-Mart 2026 döneminde operasyon giderleri adı altında devletten değeri 195 milyon dolardan fazla döviz ve altın talep etmekle suçlandı.

Bu kapsamda Florida'da her biri 20 milyon dolar olan iki malikane, 53 milyon dolardan fazla değere sahip iki arazi ve lüks araçlar satın aldığı belirtilen Rush'ın, ayrıca devlete yaklaşık 46 milyon dolar değerinde 298 külçe altın aldırdığı kaydedildi.

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Hakkındaki "devleti dolandırma" suçlamalarını kabul eden Rush, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.

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#ABD#CIA#Casusluk

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