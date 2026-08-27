CIA şefi neden Rusya’ya gitti! Moskova’da kritik 8.5 saat

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe’in önceki gün Rusya’nın başkenti Moskova’ya gerçekleştirdiği sürpriz ve önceden duyurulmayan ziyaret, Washington-Moskova hattında yeni bir istihbarat diplomasisinin işareti olarak yorumlanırken, görüşmelerin içeriği ve Ratcliffe’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelip gelmediği konusundaki soru işaretleri sürüyor. Sözkonusu ziyaretin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik Washington’ın girişimlerinin tıkanması, Ukrayna’nın Rusya’nın derinliklerine yönelik saldırılarının artması ve Moskova’nın olası yeni bir seferberlik hazırlığında olduğuna ilişkin ABD istihbaratının değerlendirmelerinin gündeme geldiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

KREMLİN: PUTİN’LE GÖRÜŞMEDİ

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Ratcliffe’i taşıdığı bildirilen ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing C-17 Globemaster III tipi askeri nakliye uçağı, önceki sabah saatlerinde Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na indi. Uçağın Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü’nden kalktığı, ardından Letonya’nın başkenti Riga’ya geçtiği ve buradan Moskova’ya uçtuğu bildirildi. Ratcliffe’in 23 Ağustos’tan itibaren Riga’da bulunduğu aktarıldı. Flightradar24 uçuş takip verilerine göre uçak Moskova’da yaklaşık 8.5 saat kaldı. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ratcliffe’in Moskova ziyareti sırasında Vladimir Putin’le herhangi bir görüşme yapmadığını açıkladı.

YENİ BİR UYARI MI

Wall Street Journal’a konuşan eski ABD Ulusal İstihbarat Direktör Yardımcısı Beth Sanner ise Ratcliffe’in Moskova’ya olası bir uyarı götürmüş olabileceğini söyledi. Sanner’a göre mesaj kabaca, Washington’ın Moskova’nın ne planladığını bildiğini ve Rusya’nın bu planı hayata geçirmemesi gerektiğini anlatan bir içerikte olabilir. Zira, 2021’de dönemin CIA Direktörü William Burns de Kasım 2021’de Moskova’ya gitmişti. Burns’ün ziyaretinin ana gündemlerinden biri, Putin yönetiminin Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı bir işgal hazırlığında olduğuna ilişkin ABD istihbaratının uyarılarını Moskova’ya iletmekti. Burns’ün ziyaretinden yaklaşık üç ay sonra Rusya, Şubat 2022’de Ukrayna’ya saldırdı. Bu nedenle Ratcliffe’in de Moskova’ya Burns’ün ardından giden ilk CIA şefi olması, uluslararası basında “yeni bir uyarı ziyareti mi?” sorusunu gündeme getirdi.