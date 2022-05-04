CIA Rusya'da Instagram üzerinden muhbir arıyor!

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Ukrayna Savaşı sırasında Rusya içinden bilgi edinmek için düğmeye bastı.

INSTAGRAM'DAN MUHBİR ARIYORLAR

Rus muhbirlere ulaşmak için sosyal medya platformu Instagram'ı kullanan teşkilat resmi Instagram hesabı üzerinden CIA ile nasıl "güvenli sanal iletişim" kurulacağına dair Rusça bir dizi talimat yayınladı.

HAKSIZ SAVAŞ KARŞISINDA KENDİNİ MECBUR HİSSEDENLER...

Gönderide 'Rus Hükümeti'nin haksız savaşı karşısında kendisini mecbur hissedenlere' çağrı yapılırken en yüksek güvenlik seviyesi kapsamında nasıl anonim iletişim sağlanacağı detaylı şekilde açıklandı.



CIA'in Instagram paylaşımı

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KİŞİSEL BİLGİSAYARLARINIZI KULLANMAYIN, GİZLİ MODDA ÇALIŞIN

TOR isimli yazılım sayesinde takip edilmeden anonim paylaşım yapılabileceği belirtilen gönderide kullanıcıların kişisel bilgisayarları yerine kimliklerinden bağımsız internet bağlantısı olan bilgisayar kullanması gerektiği vurgulandı.

CIA ayrıca, kullanıcıların Google Chrome, Firefox veya Safari gibi tarayıcıları 'Gizli Mod'da kullanması gerektiğini belirtirken 'Güncellemelerin yapıldığından emin olun' uyarısında bulundu.

TÜM ÖNLEMLERİ ALIN, GÜVENLİĞİNİZ BİRİNCİ ÖNCELİKTİR

Instagram gönderisi muhbirlere tam adlarını, iş tanımlarını ve sahip oldukları bilgileri göndermelerini sağlayan özel bir kanala bağlantı sağladı.

Gönderinin sonundaki "Kendinizi güvende tutmak için tüm uygun önlemleri almanızı rica ediyoruz. Güvenliğiniz birinci önceliktir." ifadesi dikkat çekti.

VPN UYARISI

Rusya'daki VPN talebi, Kremlin'in Mart ayında sosyal medya ağlarını ve haber sitelerini engellemeye başlamasından bu yana adeta fırladı. App Figures analiz sitesi günlük indirmelerin en az %4.275 arttığını tahmin ediyor.

TOR'a alternatif olarak CIA'e ulaşmak için VPN'in de kullanılabileceğini belirten teşkilat 'Sağlayıcısı Rusya ve Çin gibi ABD'ye dost olmayan ülkelerde bulunan VPN'leri kullanmayın. Ücretsiz VPN yerine ücretli VPN'i tercih edin' uyarısı yaptı.

CIA: ÇOK SAYIDA RUS BİZE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Washington Post'a konuşan ve ismi açıklanmayan bir CIA yetkilisi Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana çok sayıda Rus vatandaşının teşkilata ulaşmaya çalıştığını belirterek "Endişeli Ruslar CIA ile temas kurmaya çalışıyor ve biz de onlara güvenli bir şekilde iletişime geçmenin yolunu sağlamak istedik" dedi.



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Tor, “The Onion Router” sözcüklerinin baş harflerinden oluşturulmuş, kullanıcılarına anonim iletişim imkânı sağlayan bir ağ ve yazılım projesinin adıdır. Proje dünya üzerinde konuşlanmış 6000'den fazla gönüllü Tor unsurunun oluşturduğu ağ üzerinden kullanıcıların gerçek kimliklerini gizleyerek şifreli bir şekilde internete erişmelerine imkân sağlamakta ve takip edilme riskini azaltmaktadır.