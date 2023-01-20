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CIA başkanı gizlice Kiev'e gitti! Sır gibi saklanan toplantı...

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#Abd#Ukrayna#Cıa
CIA başkanı gizlice Kieve gitti Sır gibi saklanan toplantı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 10:28

The Washington Post gazetesi CIA Direktörü William J. Burns'ün geçtiğimiz hafta gizlice Kiev'e gittiğini ve Ukrayna lideri Zelenski ile sır gibi saklanan bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu. Rusya'dan gizli görüşmeye ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı neredeyse birinci yılını doldurmak üzere. Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin, ülkesine daha çok silah yardımı yapılmasına yönelik çabaları sonunda meyvelerini vermeye başladı.

ABD'DEN YENİ DESTEK PAKETİ

ABD geçtiğimiz günlerde zırhlı araçlar ve hava savunma sistemlerini de içeren toplam 2,5 milyar dolarlık yeni bir paket açıkladı.

İngiltere, Polonya, Letonya, Litvanya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hollanda ve Slovakya da dün düzenledikleri bir toplantı ile Kiev'e daha çok destek vereceklerini duyurdular.

CIA başkanı gizlice Kieve gitti Sır gibi saklanan toplantı...

Fransa ve İngiltere halihazırda Ukrayna'ya tank gönderme sözü verirken bugün benzer bir kararın da Almanya'dan gelmesi bekleniyor.

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ABD HAVA SAVUNMA SİSTEMİ GÖNDERİYOR

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya gönderilecek yeni paket içerisinde, 59 Bradley zırhlı araç, 90 Stryker personel taşıyıcı ve Avenger hava savunma sistemlerinin yer aldığını duyurdu.

Pentagon yeni yardımların, etkisini artıran Rus hava saldırılarını savuşturmaya yardımcı olmasının beklendiğini duyurdu ve ABD’nin şimdiye kadar Ukrayna’ya 26,7 milyar dolarlık destek sağladığı vurgulandı.

CIA başkanı gizlice Kieve gitti Sır gibi saklanan toplantı...

ZELENSKİ İLE CIA ARASINDA GİZLİ GÖRÜŞME

Ukrayna'ya destek açıklamaları peş peşe gelirken, The Washington Post gazetesi ortaya çok konuşulacak bir iddia attı.

Gazetenin iddiasına göre, ismi açıklanmayan üst düzey bir ABD'li yetkili CIA Direktörü William J. Burns'ün Ukrayna lideri Zelenski ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

CIA başkanı gizlice Kieve gitti Sır gibi saklanan toplantı...

GEÇTİĞİMİZ HAFTA GİZLİCE KİEV'E GİTTİ, RUSYA'YA İLİŞKİN İSTİHBARATLARI ANLATTI

Gazete Burns'ün geçtiğimiz hafta gizlice Kiev'e gittiğini yazdı.

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Burns burada Ukraynalı lider ile Rusya'nın bundan sonra atacağı adımlar ve planladığı saldırılara ilişkin ABD istihbaratlarını paylaştı.

Sır gibi saklanan toplantıda Zelenski, ABD ve Batı'dan gelen yardımlarla ilgili endişelerini paylaştı. Burns ABD'nin desteklerini sürdürmeyi planladığını belirtti ancak bir noktada bu yardımların zorlaşacağını vurguladı.

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