Chicago'da silahlı saldırı: En az 4 kişi öldü... Yaralıların durumu ağır

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Polis yetkilileri Chicago'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden yetkililer, 14 kişinin de yaralandığını ve hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Belediye Toplum Güvenliği Ofisi, saldırının çarşamba gecesi yerel saatle 23.00 sıralarında rapçi Mello Buckzz'ın albüm lansman partisinin ardından toplanan kalabalığın bulunduğu bölgede gerçekleştiğini kaydetti. Chicago polisi, yaralıların tamamının çevredeki hastanelere sevk edildiğini belirtti. Yaralılardan en az 3'ünün durumunun ağır olduğunu ifade etti.

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RAPÇİ MELLO'NUN SEVGİLİSİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

NBC Chicago'nun haberine göre, ölenler arasında rapçi Mello'nun sevgilisi ve en yakın arkadaşı da yer alıyor.

Polis kaynakları, koyu renkli bir aracın olay yerine yaklaştığını ve araçtan en az bir kişinin kalabalığa ateş açtığını belirtti. Polis, arabanın içindeki şahıs ya da şahısların kalabalığa ateş açtıktan sonra olay yerini terk ettiğini duyurdu.

Hayatını kaybedenler arasında göğsünden vurulan 24 yaşındaki bir erkek, kafasına isabet alan 25 yaşındaki bir erkek ile göğüs bölgesinden kurşun yarası alan iki yetişkin kadın bulunduğu söylendi.