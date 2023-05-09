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Che’yi yakalayan General Prado öldü

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#Küba#Ernesto Che Guevara#Gary Prado Salmon
Che’yi yakalayan General Prado öldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 07:00

Küba’daki sosyalist devrimin önderlerinden kabul edilen Arjantinli Ernesto Che Guevara’yı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA ile birlikte 1967’de düzenlenen operasyonda yakalayan General Gary Prado Salmon, Santa Cruz de la Sierra kentinde 84 yaşında öldü.

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General Prado’nun oğlu Gary Prado Arauz, babasını “Sevgi, kişilik ve cesaret mirası bırakan müthiş bir insan” diye tanımladı. General Salmon, bir kurşun yaralaması sonrası 1981’den beri tekerlekli sandalyede yaşıyordu.

KİTAP YAZMIŞTI

1988’de ordudan emekli olan Salmon, “Che’yi nasıl yakaladım?” adlı bir kitap da kaleme almıştı. Che Guevera’yı öldüren Bolivyalı asker Mario Teran Salazar da geçen yıl 80 yaşında yaşamını yitirmişti. Salazar, infaz emrinin Salmon tarafından verildiğini öne sürmüştü.

CHE GUEVARA KİMDİR

Che Guevara, 1959 senesinde Küba eski Devlet Başkanı Fulgencio Batista’yı deviren ve Fidel Castro liderliğinde iktidara gelen devrimci hareketin önemli aktörlerinden biriydi. Küba Devrimi’nin ardından silah bırakıp bir süre ülkede yöneticilik yapsa da daha sonra Afrika ve Güney Amerika’da mücadele eden gerilla gruplarına katıldı ve savaşmaya devam etti. Aynı zamanda bir doktor olan Che, bir baskın sonrası yakalandıktan sonra Bolivya’nın La Higuera kentinde 39 yaşında infaz edildi. Öldürüldükten sonra gizli bir yere gömülen Che Guevara’nın kalıntıları 1997’te bulunarak Küba’da defnedilmişti.

 

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#Küba#Ernesto Che Guevara#Gary Prado Salmon

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