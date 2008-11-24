Chavez'e başkent darbesi

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Venezuela'daki yerel seçimlerde Chavez yanlıları 22 eyaletin 17'sini kazanırken, başkent Caracas'ın belediye başkanlığını kaybetti.

Venezuela'da dün yapılan ve Devlet Başkanı Hugo Chavez yönetiminin "yeni sınavı" olarak yorumlanan yerel seçimlerde, Chavez yanlıları 22 eyaletin 17'sinde seçimi kazandı.



Muhalefet, oyların yüzde 95'inden fazlasının sayıldığı seçimlerde muhalefet en büyük iki eyalette seçimin galibi oldu ve başkent Caracas'da belediye başkanlığını aldı.



Resmi olmayan sonuçlara göre, Chavez yanlıları 17 eyalette, muhalefet 3 eyalette valilik seçimini kazandı.



Ülkenin en kalabalık eyaletleri Miranda ve Zulia'da valilik seçimini kazanan muhalefet, başkent Caracas'da da belediye başkanlığını Chavez yanlılarından devralacak.



Chavez, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu Venezuela'nın zaferi. Venezuela'nın demokrasi yolu onaylandı" diye konuştu.

Bu arada seçime katılan Chavez'in erkek kardeşi Adan memleketleri Barinas'da valilik seçimini kazanırken, Carabobo ve Tachira eyaletlerinde sonuçlar henüz açıklanmadı.



Genel olarak sakin geçtiği bildirilen seçimlerde yaklaşık 17 milyon seçmen, 22 vali, 328 belediye başkanı ve yüzlerce eyalet yöneticisini belirlemek üzere sandığa gitti.



Bu seçimlerle reformlarını ileri götürmek için iktidarını pekiştirmeyi amaçlayan Chavez, seçim kampanyasında, “devrimin ve sosyalizmin geleceğinin belirleneceğini” söylemişti.



Ülkede 4 yıl önce yapılan yerel seçimlerde, Chavez yanlıları 22 eyaletin 20'sini kazanmıştı.