Chavez, Putin’e özendi

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Venezüella Cumhurbaşkanı Hugo Chavez gelecek seçimlerde yeniden aday olabilmesini sağlayacak anayasal değişiklik planlarını duyurdu.

Venezuela lideri, geçen yıl anayasanın bu yönde değiştirilmesini öngören referandumu kaybetmişti. Yakın zaman önce yapılan yerel seçimlerde ise hem Chavez yandaşları hem de muhalefet zafer ilan etti. Yerel seçimlerde Chavez’in lideri olduğu Birleşik Sosyalist Parti başkent Karakas belediyesi dahil kilit önemdeki bazı yerlerde yerel yönetimlerden düştü. Karakas’ta binlerce taraftarına seslenen Hugo Chavez, cumhurbaşkanlarının süresiz yeniden seçilebilmesini sağlayacak anayasal değişikliğin Venezuela için gerekli olduğunu savundu. Konunun ülke çapında tartışmaya açılmasını isteyen Chavez, "Ben hazırım. Tanrı izin verirse ve sağlığım yerindeyse 2019’lara, 2021’lere kadar sizinle birlikteyim" dedi.