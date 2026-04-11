Charlie’nin melekleri 50 yıl sonra bir arada

#Charlie'nin Melekleri#Hollywood#Jaclyn Smith
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 07:00

1970’li yılların efsanevi dizisi Charlie’nin Melekleri’nin (Charlie’s Angels) unutulmaz yıldızları Kate Jackson (77), Jaclyn Smith (80) ve Cheryl Ladd (74), dizinin 50’nci yıl dönümü vesilesiyle Hollywood’daki Dolby Tiyatrosu’nda bir araya geldi.

Dizide Kelly Garrett karakterini canlandıran Jaclyn Smith, yapımın “kadınların gücünü vurgulamayı ve kadınların kurtarılmaya ihtiyaç duyduğu klişesine karşı mücadele etmeyi amaçladığını” belirtti. Jackson (Sabrina Duncan) ise “Eşsizdi, sıradışıydı ve aramızda bir uyum vardı. Bugün hâlâ kardeş gibiyiz” diye konuştu. Dizinin orijinal üçlüsünde bulunan Farrah Fawcett, 2009’da 62 yaşında yaşamını yitirdi. 1981 yılında beş sezonluk serüvenini tamamlayan dizi, 2000 yapımı “Charlie’s Angels” ve 2003 yapımı devam filmi “Charlie’s Angels: Full Throttle”a ilham kaynağı oldu. 2019 yılında yine aynı isimle bir kez daha sinemeya uyarlandı.

1976’dan 1981’e kadar 5 sezon yayınlanan efsanevi dizide “Melekler”, suçla mücadele ediyorlardı.

