Dünya Haberleri

Charlie Kirk paylaşımları başlarını yaktı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 08:41

ABD Dışişleri Bakanlığı, 10 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e ilişkin paylaşımları nedeniyle 6 yabancının vizesinin iptal edildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında  Arjantin, Güney Afrika, Meksika, Brezilya, Almanya ve Paraguay uyruklu 6 kişiye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD vizesi sahibi bu kişilerin, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Charlie Kirk'e dair paylaşımları gerekçesiyle vizelerinin iptal edildiği bildirildi.

ABD'nin, Kirk'ün suikastını "kutlayan" vize sahiplerinin kimliklerini saptamayı sürdüreceği belirtilen açıklamada, "ABD, Amerikalılara ölüm dileyen yabancıları barındırmakla yükümlü değildir." ifadesi kullanıldı.

 

ABD'DEN KİRK'LE İLGİLİ PAYLAŞIMLARA SIKI TAKİP

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kirk'ün öldürülmesini kutlayan sivil ve askeri Bakanlık personelinin takip edildiğini, gerekenin yapılacağını belirtmişti.

Washington Post Yazarı Karen Attiah, Kirk'ün öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gazeteden kovulduğunu ifade etmişti.

Komedyen Jimmy Kimmel'ın ABC kanalında yayımlanan TV programı, Kirk'ün öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 18 Eylül'de süresiz askıya alınmıştı. Bir süre sonra komedyenin programının devam edeceği duyurulmuştu.

 

CHARLİE KİRK SUİKASTI

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Hakkında "ağır cinayet" suçlaması yöneltilen Robinson için idam cezası talep edilmişti.

