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Charlie Hebdo'dan yeni skandal! Türkiye'deki depremle dalga geçtiler...

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#Charlie Hebdo#FRANSA#Deprem
Charlie Hebdodan yeni skandal Türkiyedeki depremle dalga geçtiler...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 11:22

Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği Türkiye'nin 10 ilini yıkan depremlerle alay etti. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizildi ve üzerine "Tank yollamaya bile gerek yok" yazıldı. Skandal çizime sosyal medyada tepki yağdı...

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Türkiye Pazartesi gününe büyük bir yıkımla başladı. Dün Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen iki büyük deprem Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere en az 10 ili etkiledi. 

Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için zorlu kış şartlarında çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 gün süreyle 'milli yas' ilan edildiğini duyurdu.

DÜNYA SEFERBER OLDU, CHARLİE HEBDO YİNE SKANDALA İMZA ATTI

Türkiye ve Suriye'de binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan deprem için dünyadaki birçok ülke seferberlik başlattı. Türkiye’ye yardım teklif eden ülke sayısı şimdiden 45’i geçti.

NATO ve AB koordinasyonunda çok sayıda ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye gönderirken Fransız dergi Charlie Hebdo yeni bir skandala imza attı.

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DEPREMLE DALGA GEÇTİLER: TANK YOLLAMAYA GEREK YOK

Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız dergisi CHARLİE HEBDO Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremle dalga geçti.

Dergi yayınladığı çizimde "Türkiye'de deprem. Tank yollamaya bile gerek yok" ifadelerini kullandı.

Charlie Hebdodan yeni skandal Türkiyedeki depremle dalga geçtiler...

TEPKİ YAĞDI:'İĞRENÇSİNİZ'

Derginin çizimine sadece Türkiye'den değil, tüm dünyadan tepki yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları dergiye 'iğrençsiniz', 'kendinizden utanmalısınız' derken, bazıları da 'insanlık ölmüş' yorumunda bulundu.

İTALYA'YA DA AYNISINI YAPMIŞLARDI

Dergi 2016 yılında İtalya'da meydana gelen bir deprem için de skandal bir çizim yapmış ve depremzedeleri İtalyan makarnalarına benzetmişti.

Charlie Hebdodan yeni skandal Türkiyedeki depremle dalga geçtiler...


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#Charlie Hebdo#FRANSA#Deprem

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