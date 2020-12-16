Charlie Hebdo davasında karar açıklandı!

Fransa'nın başkenti Paris'te 2015'te gerçekleştirilen Charlie Hebdo ve Yahudi süpermarketi saldırılarının yapılmasına farklı alanlarda ve düzeylerde yardımcı olmakla suçlanan toplam 14 zanlı hakkında Ağır Ceza Mahkemesi nihai kararını verdi.

Charlie Hebdo saldırısında kullanılan silahları 'temin etmekle suçlanan' ve hakkında müebbet hapis cezası istenen Ali Rıza Polat özel mahkeme tarafından, Sait kardeşler, Şerif Kouachi ve Amedy Coulibaly'nin işlediği "terör saldırılarında" "suç ortaklığı" yapmaktan hüküm giydi. Polat'ın "terör suçu" işlediğine hükmeden mahkeme, kendisini 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Polat'ın avukatı kararı temyize götüreceklerini duyurdu.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, Suriye'de öldükleri sanılan ve saldırılarda baş rolü üstlendikleri düşünülen Muhamed Belhoucine ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, kardeşi Mehdi Belhoucine için ise soruşturmanın kapatılmasına karar verildi. Amedy Coulibaly'nin hayat arkadaşı Hayat Boumeddiene de 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DİĞER ZANLILAR İÇİN 5 İLE 20 YIL ARASINDA HAPİS CEZALARI

Amedy Coulibaly'ye silah temin etmekle suçlanan diğer Türk uyruklu Belçika vatandaşı Metin Karasular ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karasular hakkında savcılık en az 15 yıl hapis cezası isteminde bulunmuştu.

Charlie Hebdo ve Yahudi süpermarketi saldırılarının yapılmasına, farklı alanlarda ve düzeylerde yardımcı olmakla suçlanan diğer 12 zanlı ise 5 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Geçen eylülde Paris Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlanan zanlılar "teröristlere binlerce euroluk lojistik destek ve silah tedarik etmekle" suçlanıyordu.

CHARLİE HEBDO SALDIRISI

7 Ocak' 2015’te silahlı kişiler Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki binasını basmış ve 12 kişiyi öldürmüştü. Fransa'nın başkentinde, bir Yahudi marketine düzenlenen saldırıda da 5 kişi hayatını kaybetmişti.