Charles’tan Trump’a ince ayar

İngiltere Kralı III. Charles ABD ziyareti kapsamında verdiği mesajlarla diplomatik nezaket sınırlarını aşmadan Donald Trump yönetimine yönelik dikkat çekici göndermelerde bulundu. Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle Washington–Londra hattında gerilimin yüksek olduğu bir dönemde konuşan Charles, Kongre ve Beyaz Saray’daki resmi yemekte “özel ilişkiyi” vurgularken, satır aralarına yerleştirdiği imalarla ABD politikalarına ince eleştiriler yöneltti.

‘BİZ OLMASAYDIK’ GÖNDERMESİ

Kral, Beyaz Saray’daki konuşmasında 1773’teki Boston Tea Party’ye atıf yaparak tarihi bir espriyle sömürge geçmişini hatırlatırken, Trump’ın Davos’ta dile getirdiği “ABD olmasaydı Avrupa Almanca konuşurdu” sözlerine “Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz” yanıtını verdi. Kral’ın esprisi, ABD’nin bağımsızlığından önce Kuzey Amerika’da İngiltere ile Fransa arasında yaşanan sömürge rekabetine gönderme olarak değerlendirildi. Kral’ın sözleri üzerine yemek salonunda kahkaha sesleri yükselirken Trump’ın da tebessüm ettiği görüldü. Bu ifadeler aynı zamanda ABD’nin küresel rolüne yönelik dengeli bir karşı çıkış olarak yorumlandı.

‘KANADA BİZİM’ VURGUSU

Charles’ın göndermeleri bununla da sınırlı kalmadı. Trump’ın Beyaz Saray’da planladığı büyük ölçekli yenileme projesine atıfta bulunarak 1814’te İngilizlerin Beyaz Saray’ı yakmasını “O da bizim geliştirme girişimimizdi” şeklinde hatırlatan Kral, tarihin ironisini diplomatik bir mizahla kullandı. Ayrıca Trump’ın Kanada’yı ABD’ye katma yönündeki söylemlerine karşılık, yaklaşan Dünya Kupası üzerinden “ortak ev sahipliği” vurgusu yaparak Kanada’nın İngiltere’ye ait olduğu mesajını verdi. Charles, aralarında Kanada’nın da olduğu 16 ülkenin devlet başkanı konumunda.

ELLERİNDE HAMUR OLDU

Ziyaretin en dikkat çekici anlarından biri ise Charles’ın Trump’a hediye ettiği İkinci Dünya Savaşı’nda kullanılan “HMS Trump” denizaltısına ait çan oldu. “Bize ulaşmanız gerekirse, sadece çanı çalın” sözleriyle sunulan bu hediye, iki ülke arasındaki tarihi bağları hatırlatırken, aynı zamanda Washington’a verilen sembolik ve çok katmanlı bir diplomatik mesaj olarak değerlendirildi. ABD merkezli New York Times’ta kaleme alınan analizde, gece boyunca yüzünden gülümseme eksik olmayan Trump’ın “Kral’ın mücevherlerle süslü ellerinde adeta bir hamur gibi olduğu” değerlendirmesi yer aldı.

‘ANNEM ONA HAYRANDI’

İngiliz kraliyet ailesine olan hayranlığı bilinen Trump ise konuşmasında Kral Charles’a övgüler yağdırdı. Charles’ın Kongre’de yaptığı konuşmaya değinen Trump, “Demokratları ayağa kaldırmayı başardı, ben bunu hiç yapamadım” ifadelerini kullandı. İskoçya doğumlu annesinin “Charles’a hayran olduğunu” belirten Trump, Londra ve Washington arasında gerilim yaratan İran savaşına ilişkin konuşmayı da es geçmedi. “Bu rakibi askeri olarak mağlup ettik ve bu rakibin asla nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğiz” ifadesini kullanan Trump, bu konuda Kral Charles’ın kendisiyle hemfikir olduğunu savundu.