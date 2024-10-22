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Charles’a protesto: ‘Bizim kralımız değilsin’

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#Avustralya#İngiltere#Charles
Charles’a protesto: ‘Bizim kralımız değilsin’
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 07:00

Avustralya’nın Aborjin kökenli Senatörü Lidia Thorpe, ülkeyi ziyaret eden İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın parlamentodaki konuşması sırasında protesto gösterisinde bulundu.

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“Burası senin toprağın değil. Bizim kralımız değilsin” diye bağıran Thorpe, yaklaşık bir dakika boyunca tepkisini ortaya koyduktan sonra güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Avustralya yerlisi bağımsız bir senatör olan Thorpe, uzun zamandır hükümet ile yerliler arasında bir anlaşma yapılması için çaba gösteriyor. İngiliz medyasında Kral Charles’ın Avustralya’nın cumhuriyetçi kampanyacılarına karşı uzlaşmacı bir tavır sergileme kararı aldığı ve ülkenin onu “devlet başkanı” olarak değiştirme kararı alırsa buna direnç göstermeyeceği belirtilmiş, Buckingham Sarayı sözcüsü konuyla ilgili olarak, “Tıpkı annesi gibi majesteleri de bu konuda karar mercinin Avustralya halkı olduğunu düşünüyor” yanıtını vermişti.

 

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#Avustralya#İngiltere#Charles

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