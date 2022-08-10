Son dakika: Charles de Gaulle Havaalanı'nda bıçaklı saldırgan alarmı... Polis vurarak etkisiz hale getirdi

Haberin Devamı

Fransa'da kısa süreliğine bıçaklı saldırgan alarmı yaşandı.

Ülkenin başkenti Paris'te bulunan Charles de Gaulle Havaalanı'nda bıçak savuran bir adam panik dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Polis ve havaalanı kaynakları, güvenlik güçlerinin saldırhanı vurarak etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Saldırganın öldüğü açıklandı. Paris Polis Teşkilatı Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Bu sabah polisler Roissy-Charles de Gaulle havaalanında elinde bıçak bulunan tehditkar bir kişiyi etkisiz hale getirdi.'

Saldırganın kimliği henüz açıklanmazken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.