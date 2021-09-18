Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika haberi: Denizlide korkutan depremSon dakika haberi: Denizli'de korkutan deprem!#Deprem
Cezayirin eski Cumhurbaşkanı Buteflika vefat ettiCezayir'in eski Cumhurbaşkanı Buteflika vefat etti#Abdulaziz Buteflika
Trabzonspor, İstanbul deplasmanını seviyor Kasımpaşa maçına iddaa oynayanların %42si...Trabzonspor, İstanbul deplasmanını seviyor! Kasımpaşa maçına iddaa oynayanların %42'si...#Misli.Com
Yabancı uyruklu sahte diş hekimi yakalandıYabancı uyruklu sahte diş hekimi yakalandı#Kocaeli
Binlerce göçmen ABDye böyle girdi Yetkililer acil yardım istedilerBinlerce göçmen ABD'ye böyle girdi! Yetkililer acil yardım istediler#Göçmen
TFFden Dünya Kupasının 2 yılda bir yapılması düşüncesine olumsuz görüşTFF'den Dünya Kupası'nın 2 yılda bir yapılması düşüncesine olumsuz görüş#Dünya Kupası
Bakan Varank: Dijital dönüşüm alanında yeni bir vergi teşvik programı üzerinde çalışıyoruzBakan Varank: Dijital dönüşüm alanında yeni bir vergi teşvik programı üzerinde çalışıyoruz#Mustafa Varank
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ’veri’ açıklamasıHazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ’veri’ açıklaması#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Rüştü Onur Atilla: Akbil’imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diyeRüştü Onur Atilla: Akbil’imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye#Rüştü Onur Atilla
Kuruçeşmede Zara rüzgarı estiKuruçeşme'de Zara rüzgarı esti#Zara
HABERLERDünya Haberleri

Cezayir'in eski Cumhurbaşkanı Buteflika vefat etti

#Abdulaziz Buteflika#Cezayir#Cumhurbaşkanı
Cezayirin eski Cumhurbaşkanı Buteflika vefat etti

Cezayir'de, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın (84) hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Buteflika'nın vefat ettiği aktarıldı, ancak konuya ilişkin ayrıntı verilmedi. İç savaşın ardından 1999'da göreve gelen eski Cumhurbaşkanı Buteflika, 2015 yılında geçirdiği kısmi felç ve kötü giden sağlığına rağmen ülkeyi yönetmeye devam etmişti.

Buteflika'nın, Şubat 2019'da beşinci dönem için yeniden cumhurbaşkanı adayı olması, bardağı taşıran damla olmuş ve bir toplumsal tepki dalgasının fitilini ateşlemişti. Cezayir'de, bu dönemde başlayan protesto dalgası karşısında, ülkedeki rejimin bel kemiği niteliğindeki Cezayir ordusunun, gösterilere desteğini açıklaması ve cumhurbaşkanlığına karşı yaptığı sözlü uyarılar karşısında, Buteflika, Nisan 2019'da görevi bırakmak zorunda kalmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Abdulaziz Buteflika#Cezayir#Cumhurbaşkanı