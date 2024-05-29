×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Cezayir’den BM Güvenlik Konseyi’ne ‘Refah tasarısı’

Güncelleme Tarihi:

#Cezayir#Filistin#BM Güvenlik Konseyi
Cezayir’den BM Güvenlik Konseyi’ne ‘Refah tasarısı’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 10:37

Cezayir, İsrail'in Refah'taki saldırılarına son vermesini talep eden karar tasarısını Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne sundu.

Haberin Devamı

İsrail'in Gazze ve Refah başta olmak üzere Filistin’de sivillere yönelik saldırıları sürerken, Cezayir bölgede yaşanan insanlık dramına karşı harekete geçti.

Cezayir, İsrail'in Refah'taki saldırılarına son vermesini talep eden bir karar tasarısını görüşülmek üzere BM Güvenlik Konseyi’ne sundu.

İsrail’e Refah'a yönelik askeri saldırılarını “derhal durdurma” çağrısı yapılan tasarıda tüm esirlerin serbest bırakılmasının talep edildiği ve uluslararası hukuka uymanın önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) İsrail'in Refah kentindeki saldırılarının durdurulması yönündeki tedbir kararlarına atıfta bulunulan tasarıda, sivillere yönelik şiddetin de kınandığı ifade edildi.

Cezayir'in BM Temsilcisi Amar Bendjama, bu hamlenin amacının “Refah'taki ölümleri durdurmak" olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

NE ZAMAN OYLANACAĞI BİLİNMİYOR

Cezayir tarafından sunulan karar tasarısının ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve Rusya’nın veto yetkisine sahip daimi üyeler olarak yer aldığı 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi’nde ne zaman oylanacağı henüz bilinmiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cezayir#Filistin#BM Güvenlik Konseyi

BAKMADAN GEÇME!