Cezayir’den BM Güvenlik Konseyi’ne ‘Refah tasarısı’

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İsrail'in Gazze ve Refah başta olmak üzere Filistin’de sivillere yönelik saldırıları sürerken, Cezayir bölgede yaşanan insanlık dramına karşı harekete geçti.

Cezayir, İsrail'in Refah'taki saldırılarına son vermesini talep eden bir karar tasarısını görüşülmek üzere BM Güvenlik Konseyi’ne sundu.

İsrail’e Refah'a yönelik askeri saldırılarını “derhal durdurma” çağrısı yapılan tasarıda tüm esirlerin serbest bırakılmasının talep edildiği ve uluslararası hukuka uymanın önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) İsrail'in Refah kentindeki saldırılarının durdurulması yönündeki tedbir kararlarına atıfta bulunulan tasarıda, sivillere yönelik şiddetin de kınandığı ifade edildi.

Cezayir'in BM Temsilcisi Amar Bendjama, bu hamlenin amacının “Refah'taki ölümleri durdurmak" olduğunu söyledi.

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NE ZAMAN OYLANACAĞI BİLİNMİYOR

Cezayir tarafından sunulan karar tasarısının ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve Rusya’nın veto yetkisine sahip daimi üyeler olarak yer aldığı 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi’nde ne zaman oylanacağı henüz bilinmiyor.