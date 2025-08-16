×
Cezayir'de otobüs nehre düştü: 18 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Cezayir#Otobüs Kazası#Yolcu Otobüsü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 12:49

Cezayir’de bir yolcu otobüsünün köprüden savrularak nehre düştüğü bildirildi. Kazada 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başkent Cezayir’de bir yolcu otobüsünün köprüden savrularak Oued El Harrach nehrine düşmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı açıklandı.

Açıklamada, yaralılara ilk yardım uygulandıktan sonra bölgedeki yerel hastaneye sevk edildikleri, hayatını kaybedenlerin de aynı hastanenin morguna taşındıkları belirtildi.

Ulaştırma Bakanı Said Sayud, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

#Cezayir#Otobüs Kazası#Yolcu Otobüsü

