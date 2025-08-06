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Cezayir'de küçük uçak düştü: 4 ölü

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#Cezayir#Uçak Kazası#Keşif Uçağı
Cezayirde küçük uçak düştü: 4 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 09:49

Cezayir'in Cicel kentinde, keşif uçağı düştü. Ferhat Abbas Havalimanı yakınlarında yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

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Cezayir'in doğusundaki Cicel kentinde keşif ve orman yangınlarını izlemek için kullanılan küçük bir sivil savunma uçağının düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Cicel'deki Ferhat Abbas Havalimanı yakınlarında küçük bir keşif ve orman yangınlarını izleme uçağının düştüğü kaydedildi.

Kazada, Sivil Savunma Hava Birimi Komutanı Albay Rıdvan Berci, stajyer Pilot Suheyb Galayi ile ismi açıklanmayan uçuş okulu eğitmeni ile Şili uyruklu bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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#Cezayir#Uçak Kazası#Keşif Uçağı

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