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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 15:53,Son Güncelleme:/

Cezayir'de Corona Virüs'ten ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

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Cezayir'de Corona Virüs'ten ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
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Cezayir'de yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya, tespit edilen vaka sayısı ise 72'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkentin güneyindeki El-Belide ilinde 62 yaşındaki bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca, ülkede 12 yeni vakanın tespit edildiğini, son verilerle ülkede salgına yakalananların sayısının 72'ye ulaştığını kaydetti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, dün yeni tip Corona Virüsle mücadele için tüm kara sınırlarının kapatıldığını, uçak seferlerinin ve deniz ulaşımının askıya alındığını, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı ayrıca tıbbi ya da gıda olsun hiçbir stratejik ürünün salgın bitene kadar ihraç edilmemesi, hastanelerdeki yatak sayısının artırılması ve 15 milyon tıbbi maske tedarik edilmesi kararı alındığını duyurmuştu.

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