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Haber Giriş: 05.03.2020 - 12:32,Son Güncelleme:/

Cezayir’de Corona Virüs vakası 17’ye yükseldi

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Cezayir’de Corona Virüs vakası 17’ye yükseldi
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Cezayir Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 kişide daha Corona Virüsü tespit edildiğini belirterek vaka sayısının 17’ye yükseldiğini duyurdu.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan yeni Corona Virüsü salgınında (Covid-19) vaka sayıları artmaya devam ediyor. Cezayir Sağlık Bakanlığı dün akşam 5 kişide daha Corona Virüsü tespit edildiğini, Cezayir genelindeki vaka sayısının 17’ye yükseldiğini duyurdu.

Vakaların Cezayir’in Blida şehrinde aynı aileden 5 kişide görüldüğü aktarıldı. Hastaların durumunun stabil olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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