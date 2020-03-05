Cezayir’de Corona Virüs vakası 17’ye yükseldi
Cezayir Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 kişide daha Corona Virüsü tespit edildiğini belirterek vaka sayısının 17’ye yükseldiğini duyurdu.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan yeni Corona Virüsü salgınında (Covid-19) vaka sayıları artmaya devam ediyor. Cezayir Sağlık Bakanlığı dün akşam 5 kişide daha Corona Virüsü tespit edildiğini, Cezayir genelindeki vaka sayısının 17’ye yükseldiğini duyurdu.
Vakaların Cezayir’in Blida şehrinde aynı aileden 5 kişide görüldüğü aktarıldı. Hastaların durumunun stabil olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle