Cezayir'de askeri helikopter düştü!

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir Ordusu Deniz Kuvvetlerine bağlı MS-25 Merlin tipinde bir arama kurtarma helikopteri Oran kentinin yaklaşık 2 deniz mili açığında düştü.



Teknik bir talim uçuşu sırasında gerçekleştiği aktarılan kazada bir üsteğmenin hayatını kaybettiği ve helikopterdeki iki ayrı personelin arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.