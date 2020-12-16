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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 18:37 | Son Güncelleme:

Cezayir'de askeri helikopter düştü!

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Cezayir'de askeri helikopter düştü!
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Cezayir Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine bağlı bir arama kurtarma helikopterinin Akdeniz kıyısındaki Oran kenti açıklarında düştüğünü ve kazada bir askerin öldüğünü, iki kişininse kaybolduğunu duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir Ordusu Deniz Kuvvetlerine bağlı MS-25 Merlin tipinde bir arama kurtarma helikopteri Oran kentinin yaklaşık 2 deniz mili açığında düştü.

Teknik bir talim uçuşu sırasında gerçekleştiği aktarılan kazada bir üsteğmenin hayatını kaybettiği ve helikopterdeki iki ayrı personelin arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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