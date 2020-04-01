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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 01:39,Son Güncelleme:/

Cezayir Dışişleri, Fransa'nın Cezayir Büyükelçisini çağırdı

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Cezayir Dışişleri, Fransa'nın Cezayir Büyükelçisini çağırdı
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Cezayir yönetimi, bir Fransız televizyon kanalında Cezayir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyle ilgili "asılsız" açıklamalar yapıldığı gerekçesiyle Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi Xavier Driencourt'u Cezayir Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Sabri Bukadum'un, bir Fransız televizyon kanalında, Cezayir'de Kovid-19'la mücadele konusunda "asılsız ve çirkin" açıklamalarda bulunulması üzerine Driencourt'u Dışişlerine çağırdığı belirtildi.

Bukadum'un, Fransız Büyükelçiden, söz konusu televizyon kanalının, Cezayir'in imajını zedelemesinden duyulan rahatsızlığı ülkesindeki en üst makamlara iletmesini istediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Paris'teki Cezayir Büyükelçiliği'ne, televizyon kanalı aleyhinde dava açılması yönünde talimat verildiği aktarıldı.

France 24 Kanalı'ndaki bir programa katılan Fransız araştırmacı, "Çin'den yapılan yardımların başkent Cezayir'deki bir askeri hastaneye aktarıldığı ve sivillerin ihmal edildiği" yönünde iddialarda bulunmuştu.

Cezayir'de son olarak Kovid-19 nedeniyle can kaybı 44, toplam vaka sayısı ise 716 olarak açıklanmıştı.

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