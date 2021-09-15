Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bin Ferhan, Kral Selman bin Abdulaziz'in gönderdiği mesajı Cumhurbaşkanı Tebbun'a iletti.

Mesajın içeriğine ilişkin ise bir bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde ise Tebbun-Bin Ferhan görüşmesinde "iki ülke ve halkını birbirine bağlayan köklü tarihi ilişkiler ile bu ilişkileri her alanda geliştirmenin yollarının" ele alındığı belirtildi.

Haberde ayrıca, tarafların, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bölgenin güvenlik ve istikrarının desteklenmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konularını görüştüğü ifade edildi.

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