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Cezaevinde 'savaş’ çıktı

#Ekvador#Cezaevi#İsyan
Cezaevinde savaş’ çıktı

Ekvador’da ülkenin en büyük cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda ilk belirlemelere göre 68 ölü var. 25 kişi de yaralandı.

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GÜNEY Amerika ülkesi Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin güneybatısındaki Guayaquil kentine bağlı Litoral Hapishanesi’nde geçen cuma akşamı isyan çıktı. Çıkan çatışmalar hafta sonu boyunca sürdü. Olaylarda şimdiye kadar 68 mahkum yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Gerilimin sürdüğü cezaevinden silah ve patlama sesleri duyuldu. Olayları kontrol altına almak üzere çok sayıda asker ve polis görevlendirildi. Yapılan aramalarda ciddi miktarda silah ve kesici alet ele geçirildi. Yerel medyaya göre, çatışmanın çeteler arasındaki liderlik mücadelesi ve cezaevi koşullarından kaynaklandığı ileri sürülüyor.

İSYANLARIN ARKASI KESİLMİYOR

Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor. En son 29 Eylül’de cezaevinde çeteler arasındaki çatışmada 118 mahkum hayatını kaybetmiş, 80 kişi de yaralanmıştı. 

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#Ekvador#Cezaevi#İsyan

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