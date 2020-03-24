Haber Giriş: 24.03.2020 - 07:00,
Cezaevinde bulaştı
New York Ceza İnfaz Kurumu, ABD’li film yapımcısı Harvey Weinstein’ın kaldığı hapishanede koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, Covid-19 tespit edilen 68 yaşındaki Weinstein’ın cezaevinde karantinaya alındığı belirtildi. Weinstein’ın avukatları “Sağlık durumuyla ilgili elbette endişeliyiz. Süreci yakından takip edeceğiz” ifadelerini kullandı. New York’taki Wende Cezaevi’nde 5 çalışan ve 10 mahkûmda COVID-19’a rastlandığı açıklanmıştı.
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