Çevrecilik ilhamımı ondan aldım

Haberin Devamı

89 yaşında hayatını kaybeden Redford’un yakın arkadaşı Jane Fonda, birçok filmde beraber çalıştığı efsane aktör hakkında duygusal bir açıklama yayınladı. Jane Fonda “Bu sabah Bob’un vefat ettiğini okuduğumda çok etkilendim. Ağlamamı durduramıyorum. Benim için çok şey ifade ediyordu ve her bakımdan güzel bir insandı. Uğruna savaşmaya devam etmemiz gereken bir Amerika’yı temsil ediyordu” dedi.

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio da Redford’un ardından sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı. DiCaprio, “Oyuncu, aktivist, tutkulu bir çevreci ve sanat şampiyonu. Gezegenimizi koruma ve değişime ilham verme konusundaki sarsılmaz kararlılığı, muazzam yeteneğiyle örtüşüyordu. Etkisi gelecek nesiller boyunca sürecek” dedi. DiCaprio, yeni filmi “One Battle After Another”ın Londra galasında ise çevreciliğe olan ilhamının Robert Redford’dan kaynaklandığını söyledi.

Haberin Devamı

MUHTEŞEM GATSBY

Oyuncu ve çevre aktivisti olan Robert Redford ve DiCaprio’nun bir ortak özelliği de aynı rolü canlandırmaları. Redford 1974’te, DiCaprio ise 2013 yılında Muhteşem Gatsby filminde “Jay Gatsby” karakterine hayat vermişti.