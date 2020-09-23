Çevreciler 2035’te görevde

Şirket, ZEROe ismi verilen filonun 2035 yılında faaliyete başlayacağını duyurdu. Sıfır karbon salınımlı ilk ticari uçaklar olacağı açıklanan yeni tasarımların tamamen hidrojen bazlı yakıtlarla çalışacakları ve tek atık maddenin su olacağı belirtildi. Turboprop ismi verilen pervaneli modelin 100 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacağı ve kısa mesafeli uçuşlarda kullanılacağı açıklanırken, turbofan ve kanat gövdeli modellerin 200 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacağı ve 3 bin 200 kilometrelik mesafelere uçabileceği aktarıldı.