Çevreci eylmeci öldü: AİHM Fransa'yı suçlu buldu

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2014'te Fransa'da bir çevre eyleminde ölen 21 yaşındaki Fraisse'in davasıyla ilgili kararını açıkladı.
Fraisse'in ölümüyle ilgili Fransa'yı suçlu bulan mahkeme, yerel makamların çevreci eylemciye karşı kullanılan ölümcül gücün taşıdığı riskleri önlemek için gerekli seviyede koruma sağlamadığını değerlendirdi.
AİHM, bu gerekçeyle Fransa'nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkına ilişkin 2. maddesini ihlal ettiğine karar verdi.
Sözleşmenin 2. maddesinde, "herkesin yaşam hakkının yasayla korunduğu" belirtiliyor.
Ülkenin güneyindeki Sivens Ormanı'nın yok olmasına yol açacak barajın inşasını engellemek amacıyla düzenlenen çevreci eylemde, Ekim 2014'te jandarmanın kullandığı saldırı amaçlı gaz bombası, Remi Fraisse'in ölümüne yol açmıştı.
Tarn bölgesi yerel meclisi aynı ay, gencin ölümüne yol açan çevreci eylemlerin ardından barajın yapımını askıya almıştı.
Savcılık soruşturması sonucunda, gencin, jandarmanın attığı saldırı amaçlı gaz bombası sonucu öldüğü kesinleşmişti.