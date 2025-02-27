×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Çevreci eylmeci öldü: AİHM Fransa'yı suçlu buldu

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi#Fransa#Çevreci Eylem
Çevreci eylmeci öldü: AİHM Fransayı suçlu buldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 15:48

Çevreci eylemci Remi Fraisse, jandarmanın attığı gaz bombası sonucu hayatını kaybetti. Merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fraisse'in ölümüyle ilgili Fransa'nın suçlu olduğuna hükmetti.

Haberin Devamı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2014'te Fransa'da bir çevre eyleminde ölen 21 yaşındaki Fraisse'in davasıyla ilgili kararını açıkladı.

Fraisse'in ölümüyle ilgili Fransa'yı suçlu bulan mahkeme, yerel makamların çevreci eylemciye karşı kullanılan ölümcül gücün taşıdığı riskleri önlemek için gerekli seviyede koruma sağlamadığını değerlendirdi.

AİHM, bu gerekçeyle Fransa'nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkına ilişkin 2. maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

Sözleşmenin 2. maddesinde, "herkesin yaşam hakkının yasayla korunduğu" belirtiliyor.

Ülkenin güneyindeki Sivens Ormanı'nın yok olmasına yol açacak barajın inşasını engellemek amacıyla düzenlenen çevreci eylemde, Ekim 2014'te jandarmanın kullandığı saldırı amaçlı gaz bombası, Remi Fraisse'in ölümüne yol açmıştı.

Haberin Devamı

Tarn bölgesi yerel meclisi aynı ay, gencin ölümüne yol açan çevreci eylemlerin ardından barajın yapımını askıya almıştı.

Savcılık soruşturması sonucunda, gencin, jandarmanın attığı saldırı amaçlı gaz bombası sonucu öldüğü kesinleşmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi#Fransa#Çevreci Eylem

BAKMADAN GEÇME!