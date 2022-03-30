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Çevre için tehlikeli tespit: Bitcoin, İsveç’ten daha fazla enerji tüketiyor

#Bitcoin#İsveç#Enerji Tüketimi
Çevre için tehlikeli tespit: Bitcoin, İsveç’ten daha fazla enerji tüketiyor

İklim kriziyle ilgili çalışmalar yürüten bağımsız gruplar Bitcoin için tüketilen enerji miktarının toplamda İsveç'in ülke olarak tükettiği enerjiden fazla olduğunu açıkladı. Bu durumun tespiti üzerine Bitcoin'e çağrı yapıldı.

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Kar amacı gütmeyen çevreci gruplar, Salı günü ‘Kodunu değiştir, İklimi değil’ adlı kampanya başlatarak Bitcoin’e çağrıda bulundu. Bitcoin üretiminin İsveç’ten daha fazla enerji tükettiğini ve sadece kodunu değiştirerek enerji tüketimini yüzde 99.9 oranında azaltacağını ileri sürdü.

Greenpeace ile Çevresel Çalışma Grubu ortaklığında başlatılan ‘Kodunu değiştir, İklimi değil’ adlı kampanyayla Bitcoin’e çağrıda bulunarak yazılım kodunu değiştirmesi istendi.

Çevreci gruplar, Cambridge Üniversitesi verilerine dayanarak Bitcoin üretiminde tüketilen enerjinin İsveç’ten fazla olduğu belirtildi. Sadece yazılım kodunun değişmesiyle Bitcoin üretiminde yüzde 99.9 daha az enerji tüketileceği ifade edildi. .

GEZEGEN 2 DERECEDEN FAZLA ISINABİLİR

Kampanya çerçevesinde verilen bazı bilgilere göre; eğer Bitcoin yaygın olarak benimsenirse, Bitcoin üretmek için gerekli enerjinin ortaya çıkartacağı karbondioksit emisyonunun gezegeni 2 santigrat derece ısıtabileceği ileri sürüldü.

Kampanya açıklamasında “Bitcoin o kadar çok güç gerektiriyor ki 'madenciler' ABD kömür santrallerini satın almaya başladı” ifadelerini kullanarak Teksas’ta petrol endüstrisiyle anlaşmalar yapılmaya başlandığı vurgulandı. Bitcoin üretiminde sadece bir yazılım kodunun değiştirilmesiyle enerji kullanımının yüzde 99,9 oranında azalabileceği ifade edilerek Ethereum’un bu değişikliği yaptığı belirtildi.  

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#Bitcoin#İsveç#Enerji Tüketimi

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