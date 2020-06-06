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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 06.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Çevre faciasında valiye sert çıktı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Çevre faciasında valiye sert çıktı
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Rusya’nın Sibirya bölgesi Norilsk şehrindeki termik santralın hasar gören dev yakıt deposundan dökülen binlerce ton mazot çevre felaketine yol açtı.

Depodan sızan 21 bin ton mazot santralın yakınından geçen Daldikan ile Ambarna ırmaklarına karıştı. Çevre örgütleri felaketin boyutunu gözler önüne seren fotoğrafları dünya ile paylaşması, Kremlin Sarayı’nı da harekete geçirdi. Olayın üzerinden 48 saat geçmesine rağmen kendisine bilgi verilmeyen Putin, vali Aleksander Uss’a “Sizin bölgede yaşanan felaketi biz sosyal medyadan mı öğreneceğiz” diyerek tepki gösterdi. Bölgede OHAL ilan edildi.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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