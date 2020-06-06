Çevre faciasında valiye sert çıktı

Depodan sızan 21 bin ton mazot santralın yakınından geçen Daldikan ile Ambarna ırmaklarına karıştı. Çevre örgütleri felaketin boyutunu gözler önüne seren fotoğrafları dünya ile paylaşması, Kremlin Sarayı’nı da harekete geçirdi. Olayın üzerinden 48 saat geçmesine rağmen kendisine bilgi verilmeyen Putin, vali Aleksander Uss’a “Sizin bölgede yaşanan felaketi biz sosyal medyadan mı öğreneceğiz” diyerek tepki gösterdi. Bölgede OHAL ilan edildi.