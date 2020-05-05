Cevabı araştırılan o soru: Neden bu ülkeler

Bilim insanları koronavirüs salgınının neden bazı ülkelerde yıkıcı etki gösterirken bazı komşu ülkelerde ise daha az bir etkiye neden olduğunu araştırıyor. Örnek olarak İran’da yaklaşık 100 bin kişiye bulaşan virüs, 6 bin kişinin ölümüne neden olurken, sağlık sisteminin zayıf olduğu belirtilen Irak’ta resmi rakamlara göre virüs sadece 2 bin 296 kişiye bulaştı. Endonezya’da 11 bin 587 vaka bulunurken, Malezya’daki vaka sayısı 6 binin biraz üzerinde. Bilim insanları bu sorunun yanıtını genetik özellikler, hava koşulları, nüfusun yaş eğilimi gibi unsurlarla açıklamaya çalışıyor.



YAŞ ORTALAMASI ÖNEMLİ

Araştırmalarda ilgi çeken bir diğer unsur ise genç nüfusa sahip, gelişmekte olan ve sıcak iklim kuşağında yer alan ülkelerin önemli bir kısmı salgından çok az etkilenmesi. Ancak bu konuda da bazı istisnalar mevcut. Brezilya, Peru ve Endonezya bu tanımın dışında kalıyor. Dominik Cumhuriyeti’nde 7 bin 500 vaka tespit edilirken, sınırdaki Haiti’de sadece 85 vaka görülmesinin nedeni anlaşılmak isteniyor.

Ayrıca nüfusun yaş ortalamasının da önemli rol oynadığı belirtiliyor. Nüfusunun yüzde 60’ından fazlası 25 yaş altı olan Afrika’da 45 bin vaka tespit edilirken, ortalama yaşın 45’in üzerine çıktığı İtalya’da 210 bin vaka görülürken 30 bine yakın kişi hayatını kaybetti.