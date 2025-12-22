Çete üyesine 1335 yıl hapis

Haberin Devamı

Latin Amerika ülkesi El Salvador’da, bölgenin en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak bilinen “MS13” üyesi bir kişi, 1335 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BAŞSAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

El Salvador Başsavcılığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, suç örgütleriyle mücadele kapsamında verilen cezalara ilişkin bir paylaşım yaptı.

Açıklamada, 2014–2022 yılları arasında işlenen çeşitli suçlar nedeniyle “MS13” üyesi 248 kişiye farklı sürelerde hapis cezaları verildiği bildirildi.

YÜZLERCE YILLIK HAPİS CEZALARI

Paylaşımda, çete üyelerinden birinin 1335 yıl hapis cezası aldığı, 10 üyenin ise 463 ile 958 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildiği kaydedildi.

CİNAYET VE KAYIPLAR DAHİL AĞIR SUÇLAR

Yetkililer, hüküm giyen sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında cinayet, kişilerin zorla kaybedilmesi ve gasp gibi ağır suçların bulunduğunu belirtti.

Haberin Devamı

El Salvador yönetimi, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.